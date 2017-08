Bestuurders Chickfriend blijven vastzitten

De twee mannen uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

De twee zijn donderdag opgepakt door de inlichtingen en opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Acht locaties in Nederland zijn doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.

Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat het fipronil vermoedelijk toepaste, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.