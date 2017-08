Speurhonden Signi vonden 412 vermisten

De stichting uit het Brabantse dorp De Rips (gemeente Gemert-Bakel) is sinds 2004 actief en wordt geleid door de dierenarts Esther van Neerbos en de paraveterinair uit haar praktijk, Janette Kruit. Samen met vrijwilliger Martijn Verhoef gaan ze in gebied nabij de Turkse badplaats Silifke zoeken naar sporen van Hoffmann, die al ruim een maand niet meer is gezien.

Het drietal gaat met de Mechelse herders Power en Paddle en labrador Salto waarschijnlijk zondag al zoeken in de bergen achter de kust bij het plaatsje Narlikuyu, waar Hoffmann een echtpaar uit Haaksbergen zou helpen een huis te bouwen. Sinds 8 juli is niets meer van hem vernomen.

De speurhonden die meegaan naar Turkije, hebben eerder buitenlandervaring opgedaan op de Filipijnen, in Wales en Frankrijk.

De speurhonden van Signi zijn sinds 2004 ingezet bij zoekacties in onder meer Japan, Thailand en Sri Lanka (tsunami’s 2004 en 2011), Nepal (aardbeving, 2012), de Filipijnen (na de tyfoon Haiyan in 2013) en Haïti (aardbeving 2010), maar ook na natuurrampen in de Verenigde Staten, Pakistan, Turkije en Marokko. Daar werden op aanwijzingen van de honden honderden vermisten onder het puin of onder modderlagen vandaan gehaald.

Signi werkt bij voorkeur met Mechelse herders. Ze hebben volgens Van Neerbos van alle rassen het beste reukvermogen, zijn zeer taakgericht en hebben een goed uithoudingsvermogen. Ook labradors zijn daarvoor trouwens geschikt. De warme omstandigheden in Turkije zijn volgens haar geen probleem.

De dierenarts zegt gedreven te worden door het wegnemen van de onzekerheid bij achterblijvers. Een vermissing is voor familieleden van vermisten moeilijk te aanvaarden. ,,Zelfs als je thuis je portemonnee kwijt bent, dan blijf je daar net zo lang naar zoeken tot je ‘m gevonden hebt’’, zegt Van Neerbos. ,,Zo is het met mensen helemaal.’’