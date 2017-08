Moeder en kinderen mogen worden uitgezet

Het gezin had om een verbod gevraagd, omdat moeder en kinderen gescheiden zouden worden uitgezet en omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar de documenten die Armenië heeft verstrekt ten behoeve van de uitzetting. Daar zouden onjuiste gegevens op staan. Maar de rechter heeft alle bezwaren afgewezen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

De moeder zit momenteel in een uitzetcentrum in Zeist, de kinderen zijn op een logeeradres dat de moeder niet wil prijsgeven. De vrouw wordt hoogstwaarschijnlijk maandag al uitgezet zonder haar kinderen, tenzij staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asiel) de hand over het hart strijkt en gebruikmaakt van zijn discretionaire bevoegdheid.

Klasgenootjes van Lily en Howick hebben vrijdag op het Binnenhof actiegevoerd tegen de dreigende uitzetting. Ze overhandigden een brandbrief aan de formatieonderhandelaars.

Ook Defence for Children verzet zich hevig tegen uitzetting. Volgens een woordvoerster zijn de kinderen in Rusland geboren en nog nooit in Armenië geweest en wonen ze al negen jaar in Nederland. De moeder is een etnische Armeense uit Azerbeidzjan. De kinderen zijn afgewezen voor de kinderpardonregeling.