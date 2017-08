Pechtold: in 3 dagen heel veel gedaan

Volgens hem zijn ook stappen gezet op de moeilijke dossiers. „Dat mag ook wel”, aldus Pechtold. Voor de zomerpauze in de onderhandelingen was Pechtold aanmerkelijk minder optimistisch. De vooruitgang was volgens hem toen eerder centimeters dan meters.

Pechtold zegt ook nu dat er weliswaar vorderingen zijn gemaakt, maar dat er ook nog een „paar stevige dingen zijn die maar elke keer terugkomen.”

Ook Sybrand Buma (CDA) zegt dat dat er „tempo in zit” en dat dit belangrijk is. „Ik heb altijd gezegd: de bedoeling is om eruit te komen, en we zijn nu echt wel voluit bezig.” Tegelijkertijd zegt hij dat het nog een tijd gaat duren „omdat er gewoon heel veel te bespreken is en met vier partijen kost dat veel tijd.”

Eerder op de dag had Halbe Zijlstra (VVD) al gezegd dat er al wat onderwerpen waren „afgetikt” en liet ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie weten dat er op veel terreinen vooruitgang is geboekt.