NTR-baas Paul Römer: ’Schaf de STER af’

„Daar doe je de kijker een plezier mee en we krijgen er twaalf procent aan zendtijd bij”, zegt Römer vandaag in een interview in VRIJ. „Dat betekent wel dat we jaarlijks zo’n 180 à 200 miljoen euro aan geld mislopen en dat zou voor een deel moeten worden betaald uit belastinggeld.”

„Als je de commerciële druk eraf haalt, zou NPO 1 meer kunnen experimenteren. Een grote kijkcijferkraker vervangen door iets nieuws. Boer Zoekt Vrouw en Heel Holland Bakt zijn fantastische programma’s, maar we zijn er ook aan verslaafd omdat ze belangrijk zijn voor ons marktaandeel.”

Römer vindt bovendien dat de NPO veel meer moet investeren in de digitale koers. Hij stelt voor om dat geld bij radio te schrappen. „Als je geld moet zoeken, dan zou ik ervoor zijn om niet overal een beetje weg te halen, want dan wordt álles zwakker, maar om rigoureuze keuzes te maken. Ik trap nu vast heel veel mensen op hun ziel, maar dan zou ik toch kijken of je nog moet doorgaan met een echte muziekzender zoals Radio 2 of het kleine 5.”

