Sterrenkijkers hopen op spectaculair schouwspel

Op Facebook veroorzaakte de jaarlijks terugkerende zwerm de laatste weken een kleine hype. Het zou dit jaar gaan om een ‘helderste storm uit de menselijke geschiedenis’ die ‘de hele hemel in vuur en vlam zet’, iets wat je ‘maar eens in je leven kunt zien’. Die aankondiging is onzin, liet NASA al weten. De meteorenregen is niet heviger dan andere jaren en dat ‘de nacht in dag verandert’ is zwaar overdreven voor enkele tientallen vallende sterren per uur. Maar er is altijd kans dat er spectaculair vuurwerk tussen zit.

Van zandkorrel tot erwt

Iedereen kent meteoren die een lichtstreep langs de hemel trekken. In augustus is er altijd een piek. ,,Het zijn stukjes rots van het formaat zandkorrel tot erwt’’, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. ,,Het gruis is lang geleden uitgeworpen door de komeet Swift-Tuttle, die langzaam uit elkaar valt terwijl hij om de zon draait. In eeuwen tijd zijn de overblijfselen uitgesmeerd over honderden miljoenen kilometers.’’ Elk jaar kruist de aarde dat afvalspoor.

Lichtspoor

Af en toe zit er een zwaarder steentje tussen, dat verbrandt met een fors lichtspoor dat een paar seconden naglinstert. Liefhebbers hopen echter op de overtreffende trap. Vuurballen of bolides zijn het product van flinke keien die met duizenden kilometers per uur de aardatmosfeer raken. Die exploderen op 100 kilometer hoogte als een vuurpijl, met groen, paars of blauw licht zo fel als de volle maan. Soms is zelfs een knal te horen. Vorige week zaterdag was er rond 23.10 uur een vuurbol die vanuit heel Zuid-Frankrijk te zien was.

Zaterdagnacht is de wolk van komische rommel waar de aarde doorheen vliegt het meets dicht, maar waarschijnlijk is het dan bewolkt. De nacht van zondag op maandag is er meer kans. ,,Blijf weg van kunstlichten’’, adviseert ESA. ,,Laat je ogen wennen aan het duister, ga liggen en kijk naar de hemel.’’