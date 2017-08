Relletje om ’westers koken’ in appartement

„Beide appartementen zijn niet geschikt voor huurders die urenlang willen koken met veel kruiden (alleen ’westerse manier’ van koken). Als u ’westers’ kookt, kunnen we u een bezichtiging aanbieden”, mailde het bedrijf Executive Home Rentals aan de Iraakse Maysaa Munaf, die in Amsterdam een baan heeft aangenomen als consultant en geïnteresseerd was in een woning.

Foto: Maysaa Munaf

De PvdA wil dat wordt bekeken of de verhuurder de wet heeft overtreden, welke consequentie dat moet hebben en of de gemeente een zakelijke relatie met het bedrijf onderhoudt. Overigens heeft de directeur van het verhuurbedrijf gezegd dat hij de woorden betreurt. „Er zijn woningen met een gemakkelijke geuroverdracht naar buren”, aldus Michel Rootring tegen de NOS. „Die zijn minder geschikt voor lange kooksessies. Maar het woord ’westers’ is hierbij buitengewoon ongelukkig gekozen.

„Ik vind het heel vervelend als mensen dat interpreteren als dat er gediscrimineerd wordt. We hadden moeten zeggen dat het appartement niet geschikt is voor ’intensief koken met veel geuren’. Want dat kan net zo goed het geval zijn met bloemkool of spruitjes.”