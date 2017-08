Een paaltje over het hoofd zien of een te krappe bocht; uit rondvraag van De Telegraaf blijkt dat ambtenaren uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag regelmatig een schadeformulier moesten invullen.

Alleen al de Rotterdamse ambtenaren veroorzaakten vorig jaar voor ruim 1 miljoen euro schade. Vergeleken met de drie andere grote steden was het schadebedrag in de Maasstad daarmee het hoogst.

In Rotterdam werd de meeste schade gereden met huisvuilwagens en personenauto’s. In 93% van de gevallen was de ambtenaar zelf verantwoordelijk . De gemeente laat weten dat de verzekering de kosten dekt.

In Utrecht lag het schadebedrag met €120.000 een stuk lager. De meeste schade werd gereden door de inzamelwagens. Overigens werd in vier op de vijf ongevallen in de domstad de ambtenaar als schuldige aangewezen.

In Amsterdam werd voor ruim €700.000 schade gereden. Ook hier rijden ambtenaren de meeste schade, maar met twee op de drie scoren ze wel beter dan hun Utrechtse en Rotterdamse collega’s.

Dat geldt ook voor Haagse ambtenaren, maar bij de incidenten in de hofstad vielen wel vier gewonden. Het schadebedrag liep daar op tot ruim 130.000 euro.

Alle gemeenten zeggen te werken aan verbetering. Veegwagens kregen camera’s voor beter zicht en medewerkers worden op cursus gestuurd.