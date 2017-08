Roemeense ’stuntbende’ langer vast

Leden van de groep waren in beeld bij de Roemeense politie. Toen die informatie kreeg dat leden naar Nederland zouden gaan, werd een onderzoeksteam dat soortgelijke spectaculaire, rijdende berovingen in Europa al langer onderzoekt, ingelicht.

De recherche kreeg een telefoonnummer dat vervolgens werd getapt. Een beller praatte over ’wielen die anders verpakt moesten worden’. Dat gesprek vond plaats op 27 juli, drie dagen nadat voor een half miljoen euro aan telefoons uit een vrachtwagen op de A73 waren geroofd. Het zou versluierende taal over de gestolen telefoons.

Getraceerd op vakantiepark

Door dit telefoontje met een Nederlands nummer konden de Roemenen getraceerd worden op een vakantiepark. Toen de politie op 29 juli een inval deed in een luxe villa op een vakantiepark in Otterlo werden de mannen gepakt en ook dozen iPhones gevonden.

Vaststaat dat in ieder geval 17 keer in Nederland en andere Europese landen vrachtwagens rijdend zijn beroofd middels de ’Romanian Roll Over’ methode, waarbij mannen vanaf de motorkap van een achtervolgende wagen de vrachtwagendeur forceren met een flex en de lading wegnemen. Vijf van dit soort berovingen zijn in Nederland gepleegd.

’Wat is het bewijs?’

„Dat klinkt allemaal indrukwekkend, maar mijn cliënten worden slechts verdacht van een enkelvoudige diefstal. Eén zaak. En wat is het bewijs? Alleen dat de telefoons in een wagen lagen die voor de deur van de villa stond. En dat zegt niks. Iedereen kan zijn auto daar hebben geparkeerd”, aldus Yehudi Moszkowicz, die twee Roemen bijstaat. Het gesprek over de wielen wijst volgens de raadsman op niets bijzonders.

De advocaat vindt dat politie en justitie hoog van de toren blazen en van de arrestatie een ’mediaspektakel’ hebben gemaakt. De politie wil uit onderzoeksbelang niets zeggen over de zaak. Wel laat een woordvoerder weten dat gekeken wordt of de mannen aan meer berovingen kunnen worden gekoppeld. Mogelijk wordt de groep uitgeleverd aan Roemenië.