Eerste avond Vuurwerkfestival trekt 85.000 man

Na de Nederlandse show volgde het vuurwerkspektakel van Polen. ,,Het was een prachtige avond, er was echt een mensenmassa op de been. Maar alles verliep zonder incidenten", aldus een woordvoerster van het festival.

Het Internationaal Vuurwerkfestival duurt nog drie dagen, met op zaterdag 12 augustus de shows van China en Frankrijk, vrijdag 18 augustus de shows van Japan en België en op zaterdag 19 augustus sluiten Portugal en titelverdediger Spanje het festival af. Daarna wordt de winnaar bekendgemaakt.

Het vuurwerk gaat vanaf een drijvend ponton de lucht in. Het ligt zo'n 275 meter van het strand af, ter hoogte van het Kurhaus. De vakjury bekijkt de vuurwerkshows vanaf het terras van het beroemde hotel. De juryleden letten er onder meer op dat de show representatieve onderdelen van het betreffende land bevat.