Maradona laat kapper barsten

’Hij zat aan de bar te drinken en zijn manager zei steeds dat het zijn laatste biertje zou zijn. Maar uiteindelijk had hij geen zin meer en ben ik maar weer naar huis gegaan. Er is me nog wel beloofd dat ze de rekening gewoon betalen’, vertelt de kapper aan Tubantia.

Hakan was donderdag gebeld door het management van Maradona of hij direct kon komen opdraven. Maar de kapper, die veel prijzen in de wacht sleepte, wilde zijn klanten niet zomaar in de steek laten en een nieuwe afspraak werd gemaakt. ’Na wat heen en weer gepraat, was vrijdagavond ook goed.’

Alacali reed 2,5 uur met knipgerij en dekmantel naar het hotel waar de Argentijn met zijn ploeg tijdelijk verblijft.

Eerst praatte hij met fans, toen wilde hij nog douchen en daarna moest er ook nog gegeten worden. Daarna zat hij doodleuk aan de bier en tankte bier.

Maradona vertrok geen spier. Met een aardig stuk in z’n kraag verdween hij naar zijn kamer .