Eindelijk, het wordt weer warm!

Dinsdag wordt het in de oostelijke helft van het land op grote schaal zomers warm met maxima van 25-27 graden. De bewolking neemt dan al snel toe en vooral in de middag is kans op een regen- of onweersbui, meldt Weeronline.

Op 31 juli was het voor het laatst zomers warm in ons land. In Limburg en in het oosten van Groningen werd het toen ruim 25 graden.

Gemiddeld genomen beleven we in augustus 3 zomerse dagen in het Waddengebied, 5 in de Randstad, 8 in het midden en oosten en 9 à 10 in Noord-Brabant en Limburg. Het merendeel daarvan wordt normaal in de eerste helft van augustus behaald.

Vandaag regen

Vandaag zijn er nog perioden met (mot)regen en wordt het hooguit 18 à 21 graden. Komende avond wordt het geleidelijk droog en breiden opklaringen uit over het land. De kans op heldere perioden, waarinn vallende sterren te zien zijn, is aan het einde van de avond in het midden en noorden van het land het grootst.

Zondag wordt een prima Hollandse zomerdag met een mix van zon, stapelwolken en met name in het zuiden een enkele lokale bui. Met maxima van 19 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuiden wordt het al een fractie warmer. Doordat er weinig wind staat voelt het warmer aan. Prima weer dus om er op uit te trekken!

Maandag wordt de mooiste dag van de week. Flink wat zon wordt afgewisseld door wat sluierbewolking en enkele stapelwolken, het blijft overal droog. Een zwakke tot matige zuidoostelijke wind voert warme lucht aan. In het zuidoosten kan het dan zomers warm worden met maxima van 25 tot lokaal 26 graden. Maar ook op de stranden van Zuid-Holland kan het ruim 25 graden worden, doordat de wind vanuit het binnenland waait. Daarmee wordt het ook prima strandweer. Tweede helft van de middag kan een zeewind opsteken, waardoor het iets afkoelt.

Dinsdag gaat de temperatuur vooral in het binnenland nog verder omhoog. Het wordt dan 22 graden aan de Zeeuwse kust en op Vlieland en Terschelling, 23-25 graden in de westelijke helft van het land en 25-27 in de oostelijke helft. De hoogste temperaturen worden langs de oostgrens bereikt. In het westen neemt 's ochtends de bewolking en kans op buien al toe. In het oosten begint de dag zonnig en neemt 's middags de bewolking pas toe. Daar kan het tot een stevige onweersbui komen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe laat de bewolking en buien gaan arriveren. Als dit wat later gebeurt dan kan het nog een paar graden warmer worden.

Woensdag wordt mogelijk een droge dag met geregeld zon bij 21-24 graden. Daarna wordt het wisselvallig Hollands zomerweer met een afwisseling van (onweers)buien, wolken en zon. Helaas voor de vakantiegangers gaat de temperatuur weer naar beneden. Donderdag is het circa 22 graden, vrijdag 20 en in het weekend halen we de 20 mogelijk niet meer. Pas na het weekend stijgt de kans op zomerse dagen weer. Grote aanwijzingen op stabiel zomerweer zijn echter nog niet in de weerkaarten te vinden.