Brand Alkmaar na uren meester

De brand woedde in vier panden aan de Madame Curiestraat. Die kunnen als verloren worden beschouwd. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Er zijn geen slachtoffers.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is het asbest verspreid in de buurt van de panden op het bedrijventerrein. Uit onderzoek blijkt dat het schadelijke goedje niet verder is verspreid.

De brandweer zal de rest van de dag nog bezig zijn met het nablussen en het opruimen van de asbestdeeltjes.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij de brand kwam veel rook vrij en waren meerdere knallen te horen. Omwonenden werd via een NL-Alert geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.