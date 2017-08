Volgens de Duitse krant Der Spiegel leidde het reinigingsbedrijf de kippenboeren waarschijnlijk met vervalste documenten om de tuin.

In de productbeschrijving van het door Chickfriend gebruikte desinfectiemiddel 'Dega-16' lazen de Duitse klanten niets over het verboden bestanddeel fipronil. Ook zou het middel 'Dega-16' nooit door de autoriteiten zijn goedgekeurd.

Twee bestuurders van Chickfriend zijn opgepakt voor betrokkenheid bij het schandaal. Het bedrijf zou fipronil hebben toegepast om luizen te bestrijden in de stallen van zo'n 150 Nederlandse pluimveebedrijven. De giftige stof kwam in miljoenen eieren terecht, waardoor in zeker vijftien EU-landen eieren uit de schappen moesten worden gehaald.