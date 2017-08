Ondanks de wil van het kabinet om flink te korten op het openbaar bestuur, is zowel bij het Rijk als bij de gemeenten het aantal ambtenaren juist toegenomen, mede doordat politici telkens nieuwe wensen in vervulling willen zien gaan.

„Dan heb je eindelijk de woninginbraak onder controle waardoor daar minder politie voor nodig is, maar dan neemt de terroristische dreiging toe en moet je daar de kennis en kunde voor in huis halen”, zegt Liesbeth Spies, die als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Rutte I verantwoordelijk was voor de uitvoer van miljardenbezuinigingen bij de overheid.

Partijen

Ook de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en CU willen nu opnieuw zeker een miljard bezuinigen op het openbaar bestuur.

„Er wordt wel degelijk gereorganiseerd”, aldus Jan Hut van ambtenarenkoepel CMHF. „Maar dan wordt er op aandringen van politici weer geld vrijgemaakt voor nieuwe taken. Neem nu voedselwaakhond NVWA. Ik denk dat die er na alle onrust mankracht bij krijgt.”

