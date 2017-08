Van der Weijden slaagt in dubbele Kanaaltocht

Zijn begeleiders deden er via sociale media verslag onder de noemer #trainingstochtje. De boot Sea Satin voer mee om de oversteek veilig te laten verlopen.

Van der Weijden liet zich sponsoren om geld op te halen voor zijn stichting, die als doel heeft het leven van ,,voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren''. Nadat hij zelf was getroffen door de ziekte en daarvan was genezen, zamelde hij vaker geld in met bijzondere zwemtochten. Zo zwom hij in juni van dit jaar nog van Amsterdam naar Rotterdam en zwom hij een maand eerder 24 uur achter elkaar.

Volgens Van der Weijden zijn zo'n dertig mensen hem ooit voorgegaan met een dubbele oversteek van het Kanaal.