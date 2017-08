Moordende Albanees van snelweg geplukt

Een man met valse Griekse papieren, blijkt zo goed als zeker een Albanese gangster van de ’most wanted’-lijst van Europol.

Het Flexibele Interventieteam haalde hem van de weg omdat hij in een auto reed van een verhuurbedrijf met een bedenkelijke reputatie. Hij had een vaag verhaal, waarna agenten zijn papieren lieten controleren. Dit weekend bleek het te gaan om Hektor Mahmutai (41), gezocht voor onder meer moord en bezit van militaire wapens. Al op 24-jarige leeftijd schoot hij in Albanië een schaapsherder dood.

