Grote dag voor Dennis

„Tunku Tun Aminah is heel speciaal voor me”, verklaart de aanstaande bruidegom – die na zijn bekering tot de islam als Dennis Muhammad Abdullah door het leven gaat – aan de vooravond van zijn toverachtige bruiloft. „Ze is niet alleen een knappe, maar ook een sterke vrouw. En ze heeft een hechte band met haar familie, zoals ik die ook heb met mijn eigen familie in Nederland.”

Volg het huwelijk vandaag via de tweets van onze verslaggever Marcel Vink. (zie hieronder)

Ook zijn aanstaande vrouw kijkt uit naar het moment dat haar leven zal veranderen. „We verhuizen naar ons eigen onderkomen en leven dan verder als man en vrouw”, zegt de 31-jarige Maleisische. „Het zal voor het eerst zijn dat ik niet meer bij mijn ouders en familie woon. Maar Dennis steunt me altijd, en hij begrijpt me.”

Schatrijke prinses

Een flitshuwelijk wordt het vandaag bepaald niet, tussen de voormalige roc-leerling uit Lisse en de schatrijke prinses van Johor, de meest zuidelijke staat van Maleisië. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zal het kersverse echtpaar in touw zijn om alle formele en traditionele ceremonies en plichtplegingen te doorlopen.

Want als aankomend prins in het sultanaat ben je niet zomaar even getrouwd. De beide tortelduifjes moeten al vroeg uit de veren – afzonderlijk van elkaar, want ze mochten nog niet samenwonen – omdat om 10.00 uur al de verlovingsceremonie plaatsheeft. Daarna wordt in het Istana Bukit Serene, het residentiële paleis van de sultan, de plechtige huwelijksceremonie gehouden.

Protocollen

Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar het Istana Besar, het grote koninklijke paleis, waar na verschillende protocollen om 20.00 uur in de avond een staatsceremonie wordt gehouden om het huwelijk te bezegelen.

Eigenlijk is de trouwerij al een kleine week aan de gang. Vorige week dinsdag was er een bijeenkomst waarbij de staatsvlag bij het herdenkingsmonument werd gehesen om het begin van het koninklijke huwelijk te markeren. Dennis werd daarbij vergezeld door zijn vader Martin, die in de bloemenhandel werkt. De dag na de trouwerij is er bovendien ook nog een zogeheten badritueel, bedoeld als ’reiniging’ en ’zuivering’ voor de echtverbintenis.

Hollandse familie en vrienden

Er zullen zo’n 1200 gasten aanwezig zijn. Onder hen – naast de Hollandse familieleden – ook vrienden van onder meer de oude voetbalclub van Dennis, FC Lisse. Alle aanwezigen is op het hart gedrukt zich nergens over uit te laten zolang het huwelijk nog niet is voltrokken. Ook de woordvoerders van de familie hullen zich in stilzwijgen over de bruiloft, die in de stad grotendeels te volgen zal zijn op grote schermen.

Iets waar de bevolking van Johor Bahru naar uitkijkt. „De hele stad leeft mee”, zegt Kavinesh Rajaratnam. „Er wordt al heel lang over gesproken. Ook wij wachten op het moment dat het zover is. Dat we het nieuwe echtpaar samen kunnen zien. Of we een kus zien? Dat weet ik niet. Het past niet zo bij ons, maar wie weet. Van mij mag het.”

Zee van licht

De laatste voorbereidingen werden in het weekeinde afgerond. Het Istana Besar is versierd met prachtige vlaggen, gekleurde bloemen en andere decoraties. In de avonden verandert ook de toegangsweg naar het 151 jaar oude paleis in een zee van licht, die de omgeving een sprookjesachtige sfeer geeft. Beveiliging is er ook nog steeds. Gisteravond cirkelde er lange tijd een helikopter boven het paleis.

Hoewel de Nederlander zijn schaapjes dankzij zijn schoonfamilie wel op het droge heeft, wil hij – momenteel is hij in dienst bij een toonaangevende onderneming in vastgoedontwikkeling – blijven werken. Iets waar vader Martin vroeger altijd op heeft gehamerd. Zo blijft de nuchterheid van de Bollenstreek zelfs in het sprookje van Johor gewoon overeind.

Tweets by marcelvink888