Grote brand in veeschuur in Twentse Agelo

1 uur geleden

AGELO - In Agelo in de Twentse gemeente Dinkelland is een grote brand uitgebroken in een veeschuur. De stal bevindt zich aan de Oppersveldweg. De brandweer probeert een naastgelegen schuur te redden. Volgens lokale media gaat het om een stal met duizenden varkens.