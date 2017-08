premium

Chickfriend-bestuurders horen of ze vrijkomen

38 min geleden

AMSTERDAM - De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend die zijn opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal, horen maandag of ze vast blijven zitten of vrijkomen. De twee zijn donderdag opgepakt. Als het Openbaar Ministerie ze langer wil vasthouden, moeten ze maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besluit of het voorarrest verlengd moet worden.