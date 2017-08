premium

Roep om onderzoek naar stalbranden

28 min geleden

ZWOLLE - Varkenshouders willen een onafhankelijk onderzoek naar de recente stalbranden. Maandagochtend kwamen honderden varkens om het leven in het Twentse Agelo, nadat een schuur in brand was gevlogen. Vorige maand kostte een brand in een megastal in Erichem ruim 20.000 varkens het leven.