premium

Groot onderzoek naar lichaam in Haagse garage

1 uur geleden

DEN HAAG - De 60-jarige Alwin Sewnundun die zondag dood werd aangetroffen in een auto in een parkeergarage in de Rubensstraat in Den Haag is vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Daar gaat de politie vanuit, die een groot onderzoek is gestart.