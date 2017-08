Het is hoogst ongebruikelijk dat het kabinet met dergelijke statements ingaat op individuele asielzaken. Dijkhoff doet dit nu Defence for Children de zaak aangreep om actie te voeren voor een nieuwe uitbreiding van het kinderpardon. Omdat de kinderen al negen jaar in Nederland wonen, zijn ze hier geworteld en zouden ze in de ogen van de actiegroep alleen om die reden al asiel moeten krijgen.

Uit de verklaring van Dijkhoff valt op te maken dat het aan de moeder is te wijten dat de procedures zo lang hebben geduurd. Het besluit om geen asiel te verlenen ,,is keer op keer door rechtbanken beoordeeld en in orde bevonden”.

Klaas Dijkhoff Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De bewindsman noemt de situatie ’heel vervelend’. Toch is het wat hem betreft de schuld van de moeder dat zij nu zonder kinderen in Armenie is. „Helaas heeft de moeder de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken. De gevolgen hiervan zijn uitvoerig met haar besproken.”