Bestuurder stapt op na mishandeling vrouw in bos

30 min geleden Marcel van den Eng

DELFT - De bestuurder van het hoogheemraadschap van Delfland, die schuldig is bevonden aan het mishandelen van een vrouw in het Haagse bos, is per direct teruggetreden. De 58-jarige Hans Middendorp laat maandag weten dat hij de eer aan zichzelf houdt.