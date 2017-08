„Voor me tikten twee autos’s elkaar aan”, begint Van Cadore. „Ze raakten uit balans. De grijze begon te tollen. Van links naar rechts. Het leek wel een flipperkast. Toen sloeg de blauwe auto over de kop, waarschijnlijk meerdere keren.”

Vervolgens landt de blauwe auto met het dak op het wegdek. Miranda schrikt zich rot. Toch ziet ze, tot ieders verbazing, de bestuurder zelf uit zijn auto kruipen. „Hij wilde zijn telefoon zoeken, was lichtgewond, alleen een schrammetje op zijn voorhoofd. Ik ben oké, zei hij.”

Maandag zou het ongeluk een file veroorzaken, met „grote hinder”, zoals de VID het beschrijft. Volgens Van Cadore viel het mee. En alles is relatief, als je de dood van zo dichtbij in de ogen kijkt. „De man heeft waanzinnig veel mazzel gehad”, aldus Van Cadore. „En wij ook. Het is toch bizar? Ik had er gemakkelijk bovenop kunnen zitten. Thuis heb ik mijn zoon wel even stevig geknuffeld. En na het ongeluk moest ik even bijkomen. Even huilen.”

Eén team

Toen het ongeluk gebeurde, probeerde Van Cadore meteen af te remmen. Dat was niet gemakkelijk. Het moest beheerst gebeuren. „Er gebeuren veel dingen tegelijk: je moet achter je kijken, en voor je, omdat er misschien rondvliegende dingen tegen je auto knallen. Je komt in een film terecht.”

Zodra haar auto stilstond, stapte ze uit. Meteen begonnen omstanders te helpen. Van totale chaos, zoals je zou verwachten, was geen sprake. „Dat was het bizarre! Het leek een gecoördineerde actie. ’Jij belt de politie, ik de brandweer.’ We waren één team.”

„Ook moest ik een paar clojo’s tegenhouden die er nog langs wilden rijden”, zegt Van Cadore, nu enigszins geërgerd. „Dat kan niet, want je weet niet of er zwaargewonden betrokken zijn.”

Dat laatste lijkt niet het geval te zijn. Ook de bestuurder van de tweede auto, de grijze, hoefde volgens Van Cadore niet met de ambulance mee. Ze kijkt met dankbaarheid terug op het hele voorval: geen doden, geen zwaargewonden. „Gelukkig hield ik genoeg afstand. Anders was ik nu onderdeel van je krantenstukje geweest...”