premium

Moeder loog om asiel

1 uur geleden Jorn Jonker en Silvan Schoonhoven

AMSTERDAM - De vrouw uit Amersfoort die gisteren met achterlating van haar kinderen is uitgezet naar Armenië, heeft leugens verteld in haar asielprocedure. Dat zeggen bronnen nu het drama rond Lili en Howick uit Amersfoort een storm van medelijden en woede veroorzaakt, midden in de formatieperiode en aangewakkerd door Defence for Children, een lobbyclub voor asielzoekers. Hun moeder lijkt de problemen zelf te hebben veroorzaakt.