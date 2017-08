In Den Haag heerst optimisme over de kans van slagen van de besprekingen. Er zou een compromis op tafel liggen tussen de vier partijen over medisch-ethische zaken. Hiervoor vindt geen uitruil met andere dossiers plaats, zo wordt gefluisterd.

Betrokkenen wijzen erop dat nog niets zeker is, totdat er over een volledig regeerakkoord tussen alle partijen overeenstemming is.

LEES OOK: Formatie: grootste hobbel bijna genomen