AH waarschuwt: soja en gluten bij walnoten

53 min geleden

ZAANDAM - Albert Heijn waarschuwt mensen met een soja- of glutenallergie om geen AH ongebrande walnoten te eten. In de zakjes met noten zijn per ongeluk ook gecoate pompoenpitten terechtgekomen en het laagje rond de pitten bevat gluten en soja. Wie geen allergie heeft, kan de walnoten gewoon eten.