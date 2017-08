Gewonde peuter Tilburgse kermis is weer thuis

Het drama speelde zich eind april af in de attractie ’Die fantastische Reise’. De brandweer moest eraan te pas komen om het jongetje onder het karretje vandaan te halen. Volgens een tante van het jongetje duurde dat drie kwartier.

„Met zijn linkerarmpje is hij tussen een ketting gekomen. Dat is heel heftig geweest, maar het gaat nu wel een beetje beter met hem, hij doet het heel goed,” vertelt Jeanne van Gelooven aan Omroep Brabant.

Het jongetje werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht, waar hij verschillende keren geopereerd is. De vrees bestond dat de arm van het jongetje geamputeerd moest worden. Die angst is nu verdwenen, maar het jongetje heeft nog een lange weg te gaan totdat zijn arm weer helemaal hersteld is.