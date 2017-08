Vliegtuig met neus op baan geland op Lelystad

Het vliegtuig kwam terug uit Den Haag vanwege de Nationale Indië Herdenking die daar vandaag plaatsvond. Het vliegtuig heeft plek voor veertien passagiers en vier bemanningsleden.

Landingsgestel

Rond twee uur gaf de piloot aan de verkeerstoren door dat er een probleem was met het landingsgestel. Het neuswiel wilde niet uitklappen. „Daarop zijn direct alle hulpdiensten uit de regio, waaronder brandweer, politie en ambulances uitgerukt”, vertelt een woordvoerster van Lelystad Airport. „De Catalina heeft nog enkele rondjes gecirkeld om de hulpdiensten de tijd te geven om zich langs de baan te installeren. Vervolgens is zij op haar achterwielen geland met verminderde vaart. Daarbij is niemand gewond geraakt.”

Vliegveld afgesloten

Nadat het vliegtuig haar achterwielen aan de grond zette, remde het de laatste meters af op haar neus. „Het vliegtuig ligt momenteel nog op de startbaan, waardoor de luchthaven tijdelijk gesloten is”, vervolgt de zegsvrouw. „Zodra de Catalina de landingsbaan heeft verlaten, zal Lelystad Airport weer openen voor vliegverkeer.”

Onduidelijk is nog wat het defect aan het neuswiel heeft veroorzaakt. Daar zal vermoedelijk nader onderzoek naar worden verricht.

Volgens de website AirOnline.nl kampte de Catalina in april van dit jaar ook al met een defecte motor. Ruim een maand later zou dat euvel zijn verholpen en werden er weer vluchten met het historische vliegtuig uitgevoerd.

De brandweer van Lelystad is met groot materieel uitgerukt. Omroep Flevoland heeft beelden van de noodlanding op de website gezet.

