De hond, volgens omstanders een rottweiler, viel zijn baasje dinsdag aan in het Kooipark in Leiden. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

De eigenaar van de hond raakte gewond aan zijn arm en is naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens ooggetuigen had hij een slagaderlijke bloeding.

Ook de politie kwam ter plaatse. De hond werd intussen rustig gehouden in een tuin. In overleg met het baasje is besloten de agressieve hond af te maken.

Een zogenaamde ’verlofhouder’, in dit geval een boswachter, heeft het beest verdoofd en ingeslapen, laat de politie weten aan De Telegraaf.