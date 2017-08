Rutte: geen verwijten gemaakt

„Het is nooit leuk als onderdelen van de onderhandelingen uitlekken naar de media”, zegt Rutte. „We proberen dat te voorkomen. We hebben daar goed over gesproken, en er worden over en weer geen verwijten gemaakt.”

’Schadelijk’

Eerder op de dag toonde CU-leider Segers zich nog geïrriteerd over het lek, dat hij „heel schadelijk voor het proces” noemde. Hij ontkende dat er een akkoord is op het gebied van euthanasie en embryo-onderzoek.

Achter de schermen zeggen betrokkenen dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het er wel over eens zijn om een nieuw kabinet geen voorstellen te laten doen om de regels te verruimen voor hulp bij zelfdoding.

