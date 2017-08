Gebiedsverbod voor haatsjeik

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verkondigt de imam een intolerante boodschap. ,,Op die manier draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van het jihadisme”, vertelt een woordvoerder. „En dat in een wijk waarin grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering.”

’Boekhandel’

Vorige week onthulde de Telegraaf dat de Syrische haatimam onder het mom van een ’boekhandel’ een moskee runde. Volgens het erfpachtcontract is de moskee illegaal, omdat er alleen maar bedrijfsmatige activiteiten in het pand mogen plaatsvinden.

Nu komt er dus een reactie in de vorm van het gebiedsverbod. Die is er mede op verzoek van burgemeester Pauline Krikke gekomen. „Samen met vele Hagenaars – jong en oud, man en vrouw, gelovig en niet-gelovig, moslim en niet-moslim – werk ik iedere dag hard om het leven in de stad voor iedereen zo vrij en veilig mogelijk te maken. Een hernieuwd podium voor Fawaz Jneid en zijn extremistische opvattingen staat haaks op dat doel”, laat ze weten in een verklaring.

De burgemeester zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat Jneid voet aan de grond krijgt in Den Haag. Dat gebeurt samen met politie, het Openbaar Ministerie en NCTV. De gemeente Den Haag heeft Jneid en zijn Stichting Qanitoen eerder al laten weten de moskee binnen tien dagen te ontruimen.

Jneid werd eerder veroordeeld wegens het sluiten van illegale Sharia-huwelijken.