Breukers: ’Joey geen vriend’

,,Wij hebben het bericht over Joey officieel nog niet gehoord”, zegt Breukers tegen het AD. ,,Niemand heeft ons iets verteld. Ik kan er niet veel over zeggen. Tja, wat moet ik ervan vinden? Mijn moeder is dood. Mijn vader is ook dood. Joey was geen vriend van ons. Hij was de oude buurjongen van mijn vader.”

’Vader gebeld’

Breukers zegt zich de afgelopen weken wel degelijk zorgen te hebben gemaakt over Joey. ,,Nederland denkt dat wij ons helemaal niet druk maakten. Maar een dag of vier nadat wij dachten dat hij het vliegtuig naar Nederland had gepakt, heb ik met zijn vader gebeld om te vragen of hij al thuis was.”

Naast Breukers moet ook zijn vrouw Derya voorlopig beschikbaar blijven voor de Turkse politie. Ze mogen het land pas verlaten als de sectie op het lichaam van Joey is afgerond. ,,Maar ik ga voorlopig niet terug naar huis. In Nederland is het veel erger dan hier. Al die aandacht voor ons.”

Joey Hofmann was voordat hij gevonden werd al ruim een maand spoorloos. Hij was het laatst gezien in gezelschap van het echtpaar, eveneens uit Haaksbergen. Hij zou hen helpen een huis te bouwen in Narlikuyu. Nadat zij op 8 juli uit elkaar gingen, is niets meer van hem vernomen.

