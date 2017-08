Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Heerenveen: dode bij steekpartij

Gisteren, 23:44

HEERENVEEN - In Heerenveen is een man overleden door een steekpartij. Dat gebeurde in een woning aan de Woudsterweg. De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht de man en een andere man te hebben neergestoken.