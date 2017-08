De schietpartij deed zich in een woning voor. De politie heeft de omgeving afgezet.

Rond 23.00 uur kreeg de politie een melding van enkele knallen in de woning. Toen agenten de woning betraden vonden ze er een gewonde, die even later overleed.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog niemand aangehouden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.