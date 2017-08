Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Veel burgemeesters weg

55 min geleden

AMSTERDAM - In de eerste zeven maanden van het jaar zijn opvallend veel burgemeesters vertrokken. Er waren 35 vacatures, bijna evenveel als in heel 2016 en meer dan in heel 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.