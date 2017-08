Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Medewerkster NPO gegijzeld in radiostudio's 3FM

49 min geleden Onze Redactie

HILVERSUM - 09.12 UUR - Een medewerkster van de NPO wordt momenteel in het gebouw van de NPO gegijzeld door een man met een mes. De omgeving is afgezet. Een arrestatieteam is ter plaatse.