Namens de 17 bewoners van een studentenhuis in Nijmegen, gaat Hofman in het programma verhaal halen over de vele gebreken aan hun woning die maar niet worden opgelost. In gezelschap van een aantal feestelijk uitgedoste bewoners bellen hij en zijn cameraman aan bij het kantoor van Hendriks, die het hele groepje licht tegenstribbelend binnenlaat.

Zure augurken

Hendriks lijkt verbouwereerd door de commotie, het afsteken van confetti-bommetjes en doordat hij zure augurken uit een potje krijgt aangeboden. Als hij bij zijn medewerkers gaat informeren over het bewuste pand, wordt hij op de voet gevolgd door zijn ongenode gasten. Dan is op de – zo op het gezicht – ongeknipte videobeelden te zien dat de stemming omslaat.

Als Ton Hendriks hen sommeert weg te gaan en Hofman dat weigert, wordt er eerst geduwd en getrokken om iedereen weer op de gang te krijgen. Daar loopt de situatie helemaal uit de hand en wordt voor de kijker volkomen onoverzichtelijk. Duidelijk is wel dat er klappen vallen, dat de camera op de grond belandt en uiteindelijk wordt vernield. De beelden daarna zijn opgenomen met mobieltjes.

De Nijmeegse huisbaas Ton Hendriks komt aan bij de rechtbank voor een kort geding om uitzending te voorkomen van de nieuwe aflevering van Tim Hofmans onlineprogramma #BOOS. Foto: ANP

Kaakfractuur

De vechtpartij zet zich buiten voort, waarbij een onbekende man die zich ermee bemoeit Tim Hofman een slag toedient met een kaakfractuur tot gevolg. Morgen zal de presentator daaraan worden geopereerd. Een student loopt volgens Hofman een hersenschudding op, een andere heeft schrammen en ook de cameraman blijkt lichtgewond geraakt.

Hendriks claimt in de media dat Tim Hofman als eerste geslagen heeft, wat ten stelligste door de BNN-presentator wordt ontkend in deze aflevering van Boos. De beelden en geluiden lijken dat te bevestigen. Zeker is wel dat beide partijen aangifte hebben gedaan tegen elkaar. En dat de gebreken aan het studentenhuis in kwestie inmiddels zijn hersteld door Doornik B.V., het bedrijf van Hendriks.