Politieke leiders: weerzinwekkend geweld

Ook andere politieke leiders laten zich in soortgelijke bewoordingen uit. „Vreselijk. Weer een aanslag, weer al dat leed en al dat verdriet. We leven mee met alle gewonden en wensen de nabestaanden kracht en sterkte”, aldus SP-voorman Emile Roemer.

„Afschuwelijke daad van terreur in Barcelona die zoveel mensen treft”, laat Sybrand van Haersma Buma van het CDA weten. Zijn collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit. „Een mooie zomerdag in Barcelona is veranderd in een donkere tragedie. Dit kwaad went nooit. Ik leef mee en bid voor gewonden en nabestaanden.” Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer spreekt op Twitter van „verschrikkelijk nieuws uit Spanje.”

Geert Wilders liet in diverse Engelstalige tweets zijn afkeuring blijken van de islam, nadat terreurbeweging IS de verantwoordelijkheid had opgeëist. „No more islam, enough is enough, no more”, aldus de PVV-leider. In een Nederlands bericht noemde Wilders de reactie van premier Mark Rutte, die sprak van „een zwarte dag in Barcelona”, „holle frasen van een grote lafaard.”