Betogers AFA trekken door centrum Amsterdam

De demonstranten liepen vanaf het Spui door de binnenstad. Tegen 22.00 uur kwamen ze aan bij het Vondelpark. Er zijn geen berichten over arrestaties.

Burgemeester Eberhard van der Laan had eerder op de dag toestemming gegeven voor de demonstratie, al keurde hij het af dat die niet vooraf was aangemeld bij de gemeente. De betogers moeten zich houden aan een aantal extra voorwaarden: zo mogen ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen en niets in brand steken. Ook mag geen vuurwerk worden afgestoken, maar dat gebeurde wel.

AFA Amsterdam wil met de betoging medeleven betuigen en op straat uiting geven aan de woede.