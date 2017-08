’Wel praten over eieren, niet over terreur’

VVD, CDA, D66, CU, PvdD en 50Plus vragen eerst een brief van het kabinet waarin onder meer de mogelijke gevolgen en risico’s voor Nederland uiteen worden gezet. Als die brief er is, willen de partijen bekijken of een debat zinvol is en of het nodig is om er in recestijd over te discussiëren.

Wilders reageert fel op de voorlopige afwijzing van zijn voorstel. „Het is slappe, bange hap allemaal. Wel debatteren over eieren volgende week en niet over een terreuraanslag met Nederlandse gewonden. Man, man, man...”