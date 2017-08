Onrust bij D66 over formatie

Deze week lekte uit dat de onderhandelingstafel zich buigt over de toekomst van meerouder-gezinnen. Het gaat dan over familievormen waarin meer dan twee ouders voor één kind zorgen, zoals een homostel én een vrouw of twee vrouwen én een man.

Nu wordt juridisch slechts het gezag van twee ouders erkend, waardoor in meerouder-gezinnen pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt over wie er buiten de boot valt. De vier partijen sorteren voor op het instellen van een commissie die één en ander in kaart moet brengen; een beproefd Haags recept om een politiek gevoelige kwestie te parkeren. Dat zou nodig zijn omdat het onderwerp omstreden is bij de ChristenUnie. Een definitief besluit is echter nog niet genomen, klinkt vanuit de vier partijen.

Volgens de brief van de D66’ers is er al genoeg onderzocht door een vorige commissie en is het nu tijd voor actie.

„Stap af van het idee van een commissie die het werk van de vorige commissie nog eens dunnetjes gaat overdoen”, aldus de schrijvers. „Aan D66 (en de VVD) zeggen we: we begrijpen dat er compromissen moeten worden gesloten om samen te kunnen regeren. Maar dit zou geen wisselgeld moeten zijn in de formatie. Velen hebben op jullie gestemd om onze vrijheden te vergroten, niet te laten inperken door een kleine minderheid.”

De initiatiefnemers vinden dat het onderwerp een ’vrije kwestie’ zou moeten zijn, waar ieder Kamerlid zelf naar eer en geweten over zou moeten mogen beslissen, zonder het keurslijf van een coalitieafspraak. Ook zouden Kamerleden er zelfs wetsvoorstellen over moeten kunnen indienen.

De rebelse D66’ers waarschuwen dat ze het er niet bij te laten zitten als de formatietafel uiteindelijk besluit om inderdaad de kwestie bij een commissie te parkeren. „Wij zullen hiervoor vechten”, dreigen de D66-leden uit Amsterdam, Arnhem en Groningen.

Partijleider Pechtold is naar verluidt woedend over de brief. Hij bevestigt het bestaan ervan maar wil weinig woorden vuil maken aan het epistel. Op de vraag of hij de bemoeienis niet vervelend vond: „Neuh. Er zijn heel veel mensen die een mening hebben over van alles. Ja...” Zijn respons naar de D66’ers is: „Ik ben bezig een akkoord te sluiten, ik kijk goed naar het verkiezingsprogramma.”

Het is de eerste keer dat er georganiseerd verzet is vanuit één van de vier onderhandelende partijen over een mogelijke deal tussen VVD, CDA, D66 en CU.