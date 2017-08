Dodelijke jacht op illegalen Curacao

De twee zaten in een Honda SUV met in totaal acht Latino’s, die uiteindelijk met grote snelheid van de weg raakte in St Joris. Dat ligt op het oostelijke deel van het Caribische eiland. De zes overige inzittenden raakten zwaar gewond, waarvan één zich nog in kritieke toestand bevindt.

In de zwaar gecrashte auto trof de politie 23 wapens aan plus een onduidelijke hoeveelheid drugs. De politie reageerde op een oproep van de Kustwacht Caribisch Gebied dat een kleine, snelle boot was gesignaleerd in de nabijheid van de kust. Vermoedelijk zijn de illegale immigranten aan wal gegaan en werden ze vervolgens opgepikt.

De politie op Curacao heeft nog geen definitieve zekerheid over de nationaliteiten van alle inzittenden van de auto. Vermoedelijk gaat het om Venezolanen. Het komt regelmatig voor dat Venezolanen, mede door de aanhoudende crisis in eigen land, illegaal naar de ABC-eilanden proberen te komen. Een deel van die illegalen belandt in de misdaad of de illegale prostitutie.