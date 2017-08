Volgens een woordvoerder van de brandweer betreft het een kind van 5 jaar oud. Het slachtoffer had zeker een half uur in het water gelegen. Hoe het kind in het water is beland, is niet bekend.

Het kind in Bodegraven is gevonden door een brandweerduiker en nu onderweg met ambulance naar het ziekenhuis. Einde berichtgeving. — Hollands Midden (@BRW_HM) August 18, 2017