’Terreurbus is wel degelijk te stoppen’

„Dat vinden wij wel heel erg spijtig”, reageert een teleurgestelde winkelstraatmanager Pauline Buurma. „Wij zouden graag paaltjes zien.” De winkeliers proberen Van der Laan alsnog te overtuigen.

Zorgen begrijpelijk

Zijn woordvoerder laat weten dat Amsterdam ook na Barcelona geen reden ziet tot maatregelen, maar zegt dat de zorgen begrijpelijk zijn. „Het is onmogelijk de gevraagde maatregelen consequent te nemen voor alle plekken in het centrum en daarbuiten, zonder de stad daarmee te verlammen. Bovendien kan ook dan een aanslag niet worden uitgesloten.”

De hoofdstad baseert haar besluit op informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Utrecht zit op dezelfde lijn. Den Haag wil niks over het onderwerp zeggen. Er zijn in de grote steden anti-terreurmaatregelen genomen, maar welke dat zijn, houden ze geheim.

De NCTV bevestigt dat er geen nieuwe dreigingen voor ons land bekend zijn. De organisatie stelt dat rampalen, verhoogde stoepen en betonnen bollen een zaak van de lokale overheden zijn. Afgelopen jaar waren er al aanslagen met grote voertuigen in Berlijn, Londen en Stockholm. Volgens de Britse krant Daily Mail koos het Barcelonese gemeentebestuur was er ondanks adviezen van veiligheidsdiensten op de Ramblas maatregelen te nemen ervoor dit niet te doen.

’Waarom geen bankjes van gewapend beton?’

Dit verbijstert veiligheidsdeskundige Michiel de Weger. „Waarom stonden er geen bankjes van gewapend beton in de dwarsrichting. Die kan je om de honderd meter neerzetten zonder dat het opvalt”, vraagt hij zich af. „Voor een half miljoen had je Barcelona kunnen voorkomen. Iedere burgemeester van een grote Europese stad kan tien potentiële terroristische hotspots tegen het licht laten houden en veilig maken. Wanneer er volgend jaar om deze tijd nog zo’n aanslag op zo’n plek slaagt, heeft een lokale overheid heel wat uit te leggen.”

De Weger en zijn collega Glenn Schoen geven tegenwicht aan het geluid dat afgelopen jaar vaak na aanslagen klonk. Bijvoorbeeld in Berlijn. Er zou tegen terreurtrucks weinig vallen te doen. „Je kan niet elke straat aanpassen, maar bij drukbezochte plekken kan je wel degelijk wat doen”, zegt Michiel de Weger. „Verhoogde stoepen of betonnen bollen naast de rijbaan zijn effectief en hoeven niet heel veel te kosten.”

Grote voertuigen

Glenn Schoen signaleert dat gemeenten aanslagen met grote voertuigen nog te weinig meenemen bij het maken van ruimtelijke ordeningsplannen. „Het kost tijd om daarvoor gemeenten, politie en andere verantwoordelijken te mobiliseren”, heeft hij als verklaring daarvoor. „Tegelijkertijd is het terecht dat er kritiek op Barcelona is. Het zijn simpele maatregelen waar je over moet nadenken. Gemeenten horen het standaard mee te nemen in hun besluitvorming.”