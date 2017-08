Wethouder in aso-woning

Op een afgelegen locatie nabij het Rotterdamse vliegveld zijn elf containerwoningen neergezet. Sinds de opening in juli zijn er vier mensen ingetrokken die zoveel overlast hebben veroorzaakt dat ze hun huis uit moesten.

,,Het gaat om bizarre gevallen die hier terecht komen’’, weet Eerdmans, wethouder Veiligheid in Rotterdam. Een kleine opsomming van overlast; intimidaties van omwonenden, ernstige vervuiling tot aan poep op de deur, psychoses, woedeaanvallen, geluidsoverlast midden in de nacht en uit het raam gooien van meubels.

,,Het is of op straat of naar de Skaeve Huse waar ze begeleiding krijgen zodat ze hun gedrag aanpassen.’’ Hij noemt de aso-woningen een ‘politieke prioriteit’ en heeft als wethouder ervoor gezorgd dat ze er zijn. ,,Als bestuurder moet je ook meemaken in de praktijk wat je beleid inhoudt.’’

Het is niet de eerste keer in zijn loopbaan als politicus dat hij zelf aan den lijve ondervindt wat maatregelen in het echt zijn. ,,Als Kamerlid zat ik een week in de gevangenis, een week in een boefjeskamp, voerde ik een taakstraf uit en liep een week met een enkelband om.’’

Zijn koffer heeft hij al gepakt voor de nieuwste ervaring, een matras staat ook al klaar om mee te nemen. ,,Het zijn hele sobere woningen bedoeld om mensen tot rust te laten komen. Zo staat er een bed maar moet je zelf je matras meenemen. Er is ook geen koelkast. Het is geen hotel.’’

Het eerste jaar is er altijd begeleiding aanwezig op het terrein zelf. Er komt ook een toegangshek omheen. ,,Ze gaan niet naar een gevangenis, ze kunnen vrij in en uit lopen maar er zijn duidelijke regels. Zo moet bezoek voor negen uur ’s avonds zijn vertrokken’’, legt Eerdmans uit.

Hij benadrukt dat de Skaeve Huse bedoeld zijn om mensen weer op ‘het rechte pad te krijgen’ zodat ze weer in de stad op zichzelf kunnen wonen. ,,Ze betalen gewoon huur, krijgen zinvolle dagbesteding en ze moeten verplicht zorg accepteren.’’

Hij verwacht niet dat de bewoners binnen een jaar terug naar zelfstandig wonen kunnen, sowieso keren ze nooit terug naar hun oude woning. De wethouder hoopt op doorstroming, de gemeente heeft dertig potentiele kandidaten voor de aso-woningen op het oog. ,,Maar als het niet lukt mensen hun gedrag aan te laten passen dan zijn ze beter af in een kliniek. Dat zijn de Skaeve Huse niet.’’