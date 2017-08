Formeren loont niet, Baudet op rozen

Per partij valt het verlies mee: één of twee zetels verliezen ze allemaal. Op de gemeenteraadverkiezingen van maart 2018 zou de vorming van het kabinet wel impact kunnen hebben, zo stelt Maurice de Hond, die met de cijfers naar buiten kwam. Met name D66 moet vrezen: die partij heeft een sterke positie in de grote gemeentes, maar de winst is aan erosie onderhevig nu de partij in een nieuw kabinet lijkt te komen.

Het grootste gevaar komt nog: de reactie van een nieuw kabinet op actuele gebeurtenissen. Veel D66-kiezers vinden bijvoorbeeld dat de Armeense moeder niet zonder haar kinderen had mogen worden uitgezet, terwijl VVD- en CDA-kiezers minder moeite daarmee hebben. Een mogelijke versoepeling van het kinderpardon levert eenzelfde schisma op. De vraag is dus: hoe gaan kiezers op compromissen reageren in de toekomst?

Historisch gezien is het overigens normaal dat partijen die aan een kabinet meedoen, daarna verlies lijden bij lokale en regionale verkiezingen.