Rutte II boven Lubbers III

Het record is voor demissionair minister-president Mark Rutte geen reden om feest te vieren. Het is een „mooie prestatie”, maar het komt „vooral door de trage formatie”, zei de VVD-leider donderdag.

De coalitie van VVD en PvdA regeert nu 1749 dagen en neemt het stokje over van Lubbers III. Dit kabinet van CDA en PvdA regeerde tussen 1989 en 1994 een dag korter.

Stabiliteit

Toen het kabinet-Rutte II eind 2012 klaar was om te gaan regeren, was een belangrijk streven om de rit eindelijk eens uit te zitten. Dat was sinds het eerste Paarse kabinet van VVD, PvdA en D66 (1994-1998) niet meer gelukt. Stabiliteit was bovendien belangrijk om het land uit de diepe economische crisis te halen.

Wel is op het eind de relatie tussen VVD en PvdA enigszins bekoeld door de eis van de PvdA om de lerarensalarissen in het basisonderwijs te verhogen. De PvdA wil over het graf heen regeren, klinkt het bij de VVD. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën zei vrijdag voor de eerste ministerraad na de vakantie ervan uit te gaan dat het probleem wordt opgelost. Er is volgens hem „een iets te opgewonden sfeer ontstaan” en er zijn „te grote woorden gebruikt.”

Goede sfeer

Ondanks deze kwestie blijven de persoonlijke verhoudingen in het kabinet heel goed, benadrukken bewindslieden. Dat was ook zo na eerdere crises waarmee het kabinet te maken kreeg zoals die over ’bed, bad en brood’ (over uitgeprocedeerde asielzoekers).

Dinsdag na het eerste begrotingsoverleg wordt er samen gegeten en dan zal er zeker worden stilgestaan bij het feit dat Rutte II de langstzittende naoorlogse regeerploeg is, zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) zaterdag in Kamerbreed.