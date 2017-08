Berijdster valt van paard tijdens show

De show is onderdeel van het paardenspektakel dit weekeinde op het terrein van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Een woordvoerster van het museum zei dat de berijdster van haar paard viel toen het dier steigerde. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, wat haar precies mankeert is onduidelijk. De rest van de show van zondagochtend is afgeblazen. Publiek dat daarbij was kan naar de middagshow, stelt de zegsvrouw.

Het Korps Rijdende Artillerie is een onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Landmacht.